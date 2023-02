Zurich aumenta salários dos 500 colaboradores em Portugal

Os mais de 500 funcionários da seguradora Zurich em Portugal vão ter os seus salários aumentados. A empresa justifica a medida com o aumento do custo de vida e explicita que os salários base foram incrementados entre os "7 e os 15%, sendo as percentagens mais elevadas aplicadas aos escalões salariais inferiores e vice-versa".

Também as bolsas do Zurich Graduate Program passaram a ter um valor de mil euros mensais.

Para além dos ordenados, a companhia aumentou o subsídio de refeição para 12 euros diários, o significa um acréscimo de 11,65%. O valor do subsídio de trabalho híbrido foi aumentado em cerca de 10,2% e passou para 39,65 euros por mês. Era de 36 euros.

