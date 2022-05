Xiaomi e Leica Camera anunciam cooperação estratégica a longo prazo

A Xiaomi, empresa de eletrónica de consumo e fabrico inteligente, e a tecnológica Leica Camera anunciaram esta terça-feira oficialmente uma cooperação estratégica para o desenvolvimento da tecnologia de imagem nos dispositivos mobile.

De acordo com um comunicado enviado às redações, será oficialmente lançado em julho "o primeiro smartphone com tecnologia de imagem de topo desenvolvido conjuntamente pelas duas empresas".

"A Xiaomi e a Leica partilham as mesmas ideias em relação à tecnologia de imagem nos dispositivos mobile. Ambas estão ansiosas por explorar continuamente o desempenho ótico e a experiência fotográfica na era da imagem no mobile, através de avanços tecnológicos de nível superior e procura pela estética", pode ler-se na nota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Xiaomi concentra-se na criação da derradeira experiência do utilizador e quis sempre explorar ao máximo as capacidades da fotografia em smartphone. A Xiaomi e a Leica concordam com os objetivos e ideias uma da outra e apreciam as vantagens e a indústria de ambas. Durante a nossa cooperação, desde a conceção ótica à afinação de orientações estéticas, as tecnologias inovadoras, filosofias de produto e preferências de imagem de ambas as partes, permitiram uma fusão profunda sem precedentes, o que nos leva a crer que esta parceria irá dar um forte impulso à estratégia de tecnologia de imagem da Xiaomi", afirmou Lei Jun, fundador, presidente e CEO da Xiaomi Group.

"É uma honra anunciar hoje a cooperação estratégica a longo prazo com a Xiaomi. A Leica e a Xiaomi são ambas marcas globais de topo e durante este processo de cooperação profunda sem precedentes, ambas têm trabalhado sucessivamente no objetivo de proporcionar aos clientes uma nova era de fotografia no mobile. Estamos convencidos de que o primeiro smartphone topo de gama desenvolvido em conjunto, torna visível o progresso pioneiro de ambas as empresas. Vamos fornecer aos consumidores no campo da fotografia móvel uma qualidade de imagem excecional, estética clássica Leica, criatividade sem restrições, e vamos dar início a uma nova era de imagem no mobile", acrescentou Matthias Harsch, CEO da Leica Camera AG.