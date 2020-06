Web Summit vai ser online e offline. E passa para Dezembro

A Web Summit, uma das maiores cimeiras de empreendedorismo e tecnologia do mundo, vai realizar-se tanto online, como offline. Contudo, e ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, não vai ter lugar no início de novembro, mas sim no início de dezembro - de 2 a 4 de dezembro.

"A Web Summit vai acolher mais de 100 mil fundadores, parceiros e oradores na sua plataforma de conferências proprietária online. Esta vai ser a segunda conferência online da Web Summit na sua própria plataforma depois de a Collision from Home (de 23 a 25 de junho) que tem mais de 30 mil participantes, que traz pessoas de mais de 140 países de todo o mundo", pode ler-se no comunicado da Web Summit.

Os bilhetes para a edição online do Web Summit já estão à venda. "A Web Summit online vai estar muito focada em acelerar a recuperação económica de Portugal, trabalhando em conjunto com as autoridades portuguesas de forma a promover os objetivos fundamentais e mensagens do país".

A organização do evento explica ainda que vai transmitir debates (talks) a partir de um estúdio na Altice Arena, em Lisboa, bem como de outros estúdios espalhados por Portugal. "Pela primeira vez na Web Summit, vai haver um canal dedicado a Portugal. Durante três dias, os CEO de centenas das principais startups de Portugal e de grandes empresas vai ser entrevistados, enquanto universidades e outras instituições de investigação vão também participar".

