Voos não estão em perigo. Novas greves na TAP só depois do Natal

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) garantiu esta quarta-feira, 14, que as novas greves de tripulantes da TAP não irão afetar o período de Natal "por considerar que a mesma afetaria diretamente a diáspora portuguesa que aproveita esta quadra natalícia para visitar as suas famílias e os seu entes mais queridos, bem como os portugueses que que se deslocam nestes dias para visitar os seus familiares no estrangeiro".

Em comunicado, a estrutura sindical assegura que as próximas paralisações serão realizadas depois de dia 27 de dezembro, podendo, desta forma, impactar o período do final de ano.

"Todos os passageiros, sem exceção, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso profissionalismo. No entanto não podemos deixar de estar solidários com centenas milhares de compatriotas nossos que, pelas mais diversas circunstâncias, se viram obrigados a emigrar para melhorar as suas condições de vida. Aproveitamos para informar que até ao próximo dia 27 de dezembro, inclusive, não vai haver qualquer dia de greve", adianta a nota.

