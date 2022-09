Vodafone chega a acordo para a compra da Nowo

A Vodafone Portugal vai comprar a Nowo, dando início a um processo de consolidação no setor das telecomunicações que já se antecipava. "A Vodafone Portugal c("Vodafone")elebrou com a Llorca JVCO Limited, acionista da Másmóvil Ibercom, S.A. ("Másmóvil"), um acordo para a compra da empresa Cabonitel S.A., detentora da Nowo Communications ("Nowo"), o qual se encontra sujeito à necessária aprovação regulatória", avança a operadora de origem britânica em comunicado.

Para Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal, citado na nota à imprensa, "a aquisição da Nowo irá permitir à Vodafone aumentar a sua base de clientes, bem como a sua cobertura de rede fixa. A futura modernização da rede adquirida para a nova geração de fibra ótica irá beneficiar os atuais e futuros utilizadores, ao garantir a qualidade e a resiliência acrescida desta infraestrutura".

O negócio deverá estar concluído "durante o primeiro semestre de 2023", avança a Vodafone, após a aprovação das autoridades regulatórias.

A Nowo é o quarto operador nacional, "com cerca de 250 mil subscritores do serviço móvel e 140 mil clientes do acesso fixo (Pay TV e Banda Larga) em aproximadamente um milhão de casas cobertas com a sua infraestrutura de comunicações", explica a empresa liderada por Mário Vaz.

Em fevereiro deste ano, e tal como noticiou o Dinheiro Vivo, já o presidente executivo do grupo Vodafone, Nick Read, avançava que havia espaço para consolidação em mercados como o português, britânico, espanhol e italiano, e que a telecom estava "proativamente" à procura de possíveis fusões nesses quatro mercados.

