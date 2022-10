Vendeu a sua casa em 2021? Pode não ter direito aos 125 euros do Governo

Quem vendeu a sua casa no ano passado arrisca-se a não receber o apoio extraordinário de 125 euros. Isto porque - e dependendo do valor da venda e das mais-valias - "os rendimentos de mais-valias são tratados do mesmo modo que os restantes, como sejam, os rendimentos do trabalho dependente", esclarece o Governo. A notícia é avançada pelo Negócios, depois de casos em que contribuintes cujo salário não atinge 37800 euros de rendimento bruto anual (e que teriam direito ao subsídio) se terem apercebido que não o iriam receber.

