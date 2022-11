Vendas da Coca-Cola na Península Ibérica aumentam 25,5% e somam 2341 milhões de euros até setembro

As vendas da Coca-Cola na Península Ibérica aumentaram 25,5%, para 2341 milhões euros, nos primeiros nove meses do ano face a 2021, superando os valores pré-pandemia, anunciou esta quarta-feira a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

De acordo com o relatório enviado à espanhola Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), só no terceiro trimestre deste ano, o volume de negócios da CCEP em Espanha, Portugal e Andorra ascendeu a 970 milhões de euros (+22%).

Segundo a empresa, "o crescimento do volume no terceiro trimestre reflete o ritmo de recuperação do canal de consumo fora do lar, que atingiu um volume superior ao registado em 2019", em grande parte devido "à contínua recuperação do turismo e ao clima favorável"

