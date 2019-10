Venda de hotéis em Portugal atinge máximo de 469 milhões de euros

A passagem dos hotéis Tivoli Avenida Liberdade, Tivoli Oriente e Avani Avenida da Liberdade para o fundo Invesco (que gere os hotéis NH), por 313 milhões de euros, fez catapultar o retorno obtido em Portugal com a venda de hotéis. No primeiro semestre deste ano, Portugal registou, assim, um valor inédito nas transações deste segmento imobiliário de 469 milhões de euros, acima dos 461 milhões registados no mesmo período em Espanha. É algo que nunca tinha acontecido, revela a Cushman & Wakefield.

