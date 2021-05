Vem aí um novo Android, com um visual radicalmente diferente

A nova versão do Android, que a Google revelou hoje na sua conferência anual I/O, marca um ponto de inflexão no visual, organização e funcionalidades do sistema operativo móvel. "É a maior mudança de design desde 2014", afirmou Sebastian Bauer, diretor sénior de design para Android e Pixel, numa mesa redonda em que o Dinheiro Vivo participou.

"Este novo design, que foi criado em colaboração com as equipas de materiais e hardware, não é apenas fluído e bonito, é também altamente adaptável ao utilizador e às suas escolhas", descreveu. Na conferência de arranque do Google I/O, o vice-presidente de Material Design Matías Duarte introduziu a novidade da seguinte forma: "E se em vez de a forma seguir a função, a forma seguisse o sentimento?" O novo design, "Material You", inclui o utilizador como co-criador.

Isso será evidente sobretudo nos smartphones Pixel, da própria Google, que serão os primeiros a receber o novo Android 12 e também beneficiarão de características exclusivas, numa harmonização cada vez mais evidente entre o hardware e o software controlados pela marca. Segundo explicou Sebastian Bauer na mesa redonda, uma dessas características exclusivas é a extração de cor: "Vamos personalizar o seu telefone com uma paleta de cores baseada na sua imagem do pano de fundo."

Leia o artigo completo no Dinheiro Vivo