Veja aqui os números do Euromilhões. Jackpot de 37 milhões no próximo sorteio

O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 37 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio também não vai ser entregue a ninguém, enquanto o terceiro prémio, de 55.708,20 euros, vai contemplar 13 jogadores, dois dos quais em Portugal.

O quarto prémio, de 806,27 euros, vai ser entregue a 53 apostadores, oito dos quais em território nacional.

A chave vencedora do concurso 041/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 03 -- 18 - 22 - 27 - 32 e pelas estrelas 02 e 07.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot no valor de 27 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.