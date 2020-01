Universidades superam empresas em invenções

O top 10 dos pedidos de registos de invenções é agora liderado por seis universidades, surgindo a primeira empresa apenas no sétimo lugar, de acordo com informação provisória disponibilizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) , relativa a 2019.

No ano passado, a Universidade de Coimbra passou a ser a entidade com mais pedidos de invenções em Portugal quando, em 2018, tinha sido a Bosch Car Multimedia.

Apesar da mudança no ranking, manteve-se o ritmo de crescimento nos requerimentos de invenções (onde se incluem as patentes, os modelos de utilidade, os certificados complementares de proteção e os pedidos de patente internacional em fase nacional), tendo havido um aumento anual de 4,1%, para um total de 757 pedidos.

São seis as universidades portuguesas na liderança do top 10 dos pedidos de registo de invenções, com a de Coimbra no lugar cimeiro, detentora de 21 pedidos, seguida pela do Minho (19), a de Aveiro e a do Porto empatadas no terceiro lugar, com 15 pedidos cada uma, a Universidade Nova de Lisboa (14) e, por último, a de Évora (12), que conseguiu ter a maior subida: + 166,7%.

Segundo o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, o patamar alcançado resulta da "aposta no registo de patentes, com duas lógicas: por um lado, associada à criação de spin-offs e, por outro, ao licenciamento de empresas". "Temos tido uma maior interação com empresas e, além disso, temos um ecossistema de inovação que gera muitas invenções. A dinâmica alcançada resulta de um esforço que temos vindo a fazer com vista a melhorar a nossa eficiência", explicou ao JN/Dinheiro Vivo.

Delta e Continente

A primeira empresa no ranking geral é a Novadelta, dos cafés, e surge na sétima posição. A escala remata-se com uma associação (Association for the Advanced of Tissue Enginneering), o Instituto Superior Técnico e os hipermercados Modelo-Continente.

Considerando uma listagem autónoma só de empresas, a Novadelta surge, então, no primeiro lugar quando, no ano anterior, estava na quarta posição. O Continente teve entrada direta para o top 10, para o segundo lugar, ficando a terceira posição para a Bosch Termotecnologia, que apenas desceu um nível.

O distrito de Lisboa domina com 207 pedidos para as invenções, mais 17,6% face a 2019, e tem um peso de 27,6% sobre o resto do país. O Porto é o segundo distrito mais produtivo neste âmbito, com 140 requerimentos, embora tenha baixado 3,4%. Seguem-se Braga, Aveiro e Coimbra.

Marcas e design

No capítulo das marcas (e outros sinais distintivos do comércio), houve um total de 20 737 pedidos de registo, menos 6,3% em relação a 2018. Neste caso, a contagem faz-se por regiões, continuando a Área Metropolitana de Lisboa na frente, com 7969 requerimentos (-4,3%). É, de novo, a zona com mais peso no país (38,4%) e até dá para ver que foram feitos 2800 pedidos de registos de marca por cada milhão de habitantes.

Ainda falando de marcas, todas as regiões pioraram o desempenho, incluído o norte, que surge em segundo lugar, com 6443 pedidos de registos (-7,4%), indica o INPI.

Já em relação aos pedidos de objetos incluídos no design houve um aumento anual considerável, de 49,1%, no total do país, para 1920 registos. Neste caso, destaca-se a região centro, com 1117 pedidos, num aumento expressivo de 464,1%. Além disso, a região concentra mais de metade dos pedidos a nível nacional (58,2%).

Em termos de design, o norte está em segundo lugar, com 602 pedidos (+31,4%), ocupando a Área Metropolitana de Lisboa a terceira posição, com uma perda de 62,6%, para 131 requerimentos.

