União Europeia e Zona Euro registam défices históricos no segundo trimestre

No segundo trimestre deste ano, os défices na União Europeia e na Zona Euro ultrapassaram os 11%, para valores históricos, segundo dados revelados nesta quinta-feira pelo Eurostat.

"No segundo trimestre de 2020, marcado por medidas de contenção da covid-19 em todos os Estados-membros, o rácio do saldo ajustado das administrações públicas em relação ao PIB situou-se em 11,6% na área do euro e 11,4% na União Europeia (UE)", começa por indicar o gabinete europeu de estatística.

Trata-se do "maior défice registado tanto na zona euro como na UE desde o início da atual série, bem como o maior aumento em cadeia", aponta o Eurostat, acrescentando que no período "todos os Estados-membros registara, um défice orçamental".

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do Dinheiro Vivo