Encontramo-nos no café Único, no CCB, após o que diz ter sido "um dia de sorna total". Pedro Cid licenciou-se em Castelo Branco e nestes 25 anos não falha o jantar anual de caras de bacalhau com os amigos que ficaram desses tempos. O feriado deu o mote ideal para o encontro, mas obrigou-o por um dia a quebrar os hábitos de se deitar "com as galinhas". A receita para o dia lhe correr bem passa por levantar-se cedo, ler os jornais e pôr a veia alentejana a trabalhar. Na verdade, Pedro Cid nasceu na Chamusca, mas foi em Elvas que cresceu e sente-se por isso alentejano - um amante do campo, que foi forçado a abandonar para atinar. "Eu era um índio... A minha mãe sofreu horrores comigo", ri-se, a recordar os tempos em que foi retirado ao seu meio e encaminhado para um internato na Escola Agrícola da Paiã, onde cumpriu o liceu. "Adorei esse tempo, foi das coisas mais giras que vivi", recorda. Foi também por insistência da mãe que seguiu para a faculdade, instalando-se em Castelo Branco numa casa repartida com três companheiros do internato que se mantêm no seu núcleo desde os tempos em que se dividiam nas funções de limpeza e arrumação - e se subornavam mutuamente para lhes escapar de quando em quando. "Foi um período muito giro e esta relação dura até hoje."

Sendo ele nascido a meio de um rol de sete irmãos, uns de mãe, outros de pai, outros ainda comuns a ambos, já estava habituado e continua a gostar da confusão, mesmo que já só consiga juntar-se a família toda nas festas de Elvas, em setembro. E passou esse gosto pela casa cheia e pelo convívio à filha, Madalena, de 17 anos, a quem faz questão colar os adjetivos mais amorosos e descreve como excelente aluna. É um pai babado e não o esconde, como não tenta disfarçar que a maçã não caiu assim tão perto da árvore.