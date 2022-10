Um Caso Pessoal

Perguntam-me muitas vezes: "O que é que te levou a começar a YData?"; ou até mesmo "O que é preciso para se ser um empreendedor?": São perguntas simples e que se podem traduzir no meu gosto por inovação e na criação de produto, bem como o desejo de responder às necessidades de mercado que fui observando ao longo da minha carreira profissional. Mas, e analisando o dia a dia do que é ser o fundador de uma empresa, principalmente em Portugal, existem muitas outras características que nos são necessárias.

Após três anos da fundação da YData, posso dizer com certeza que o mais fácil foi dar o passo de começar a empresa. Foi uma decisão difícil, afinal de contas era um adeus à segurança que conhecia, e um tomar de rédeas de temas em áreas que nunca imaginei, mas, quando dedicamos todo o nosso tempo e energia a algo que adoramos e acreditamos, tudo fica mais simples. No entanto, e como muitos descrevem, a partir daí é que começam as verdadeiras dificuldades.

Interessante que ainda esta semana, um outro empreendedor partilhou comigo aquilo que eu considero ser uma perfeita descrição do dia a dia de uma startup: o nosso melhor dia poderá também ser o pior de sempre! E é tão verdade.

Incerteza é sem dúvida um dos desafios - uma startup é como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos e surpresas a cada passo, temos de estar preparados e assumir uma nova perspetiva perante elementos que não conseguimos prever. Mas há muitos outros fatores, para além da incerteza, que desafiam um empreendedor, desde o desenvolvimento de uma capacidade inacreditável para gestão de tempo ou a necessidade de se aprender a dizer que não e em que situações (é tudo sobre prioridades).

Empreendedorismo é muito além das dificuldades e dos desafios, é sobre crescermos a nível pessoal e profissional.

Enquanto fundadora de uma startup, deparei-me muitas vezes com novas situações para as quais ninguém me alertou, mas diria que a que mais me surpreendeu, tanto pela dificuldade, como pelo sentimento de realização, foi a construção de equipa! Os elementos que escolhemos para a nossa startup são essenciais para o sucesso da empresa - mantê-los motivados e a partilhar a nossa visão é muitas vezes mais difícil do que poderíamos esperar.

Mas a mais difícil de todas é a gestão do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Tornar-se o próprio chefe traz-nos um novo nível de flexibilidade, que com ele acarreta responsabilidades - clientes, investidores ou até mesmo a equipa, todos têm expectativas sobre nós e sobre as nossas decisões, o que implica muitas vezes abrir mão de algumas coisas numa perspetiva pessoal, seja um jantar de amigos, que acabamos a desmarcar, ou vivermos de uma mala de viagem com viagens constantes entre continentes.

No entanto, as vitórias que alcançamos enquanto empreendedores são das mais recompensadoras que alguma vez experienciei - cada pequeno sucesso é extremamente energizante e pessoal e isso motiva-nos a continuar e a perseguir o sucesso!

Empreendedorismo é muito além das dificuldades e dos desafios, é sobre como crescemos a nível pessoal e profissional, e como aumentamos a profundidade do nosso conhecimento e amplitude de compreensão da dinâmica de pessoas e negócios. É uma experiência que nos muda a perspetiva e nos permite alcançar patamares que de outra forma não sonhávamos atingir.

Nova rubrica

Countdown to Web Summit 2022 é uma nova rubrica no Diário de Notícias, que antevê algumas das tendências que vão marcar o próximo encontro mundial de startups no final de outubro, em Lisboa. Até à semana do evento, estarão em análise as oportunidades e os desafios dos investidores, os exemplos inspiradores e as novidades que vão marcar a agenda dos empreendedores nacionais e mundiais. O palco passa por aqui, com a reflexão de especialistas numa nova série de artigos de opinião. O artigo hoje publicado tem a assinatura de Fabiana Clemente, cofundadora e chief data officer da YData.