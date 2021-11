Ultramaratonas. O lado B do empresário Luís Rato

A correr e a caminhar e a bater recordes. É basicamente o que faz o empresário Luís Rato nas 24 horas que o dia lhe dá, quer nos negócios como no seu lado B: as ultramaratonas. "Praticamente treino todos os dias, cerca 10 a 12 quilómetros. Agora quero mesmo começar a treinar mais para estar em forma e regressar à distância das ultramaratonas, onde me sinto confortável."

As ultradistâncias (todas as corridas que ultrapassem os 42 195 metros da maratona ) não são novidades para o empresário Já correu os 101 quilómetros de Ronda, em Espanha, em dez horas (não, não é nada fácil). E ainda uma ultramaratona onde correu 180 quilómetros em Espanha também. Faz também as ultramaratonas de Melides, 43 quilómetros a correr no areal - o que é ainda mais difícil. E ainda um nono lugar no campeonato do mundo de corridas de orientação. E são apenas alguns exemplos de recordes atrás de recordes de um corredor amador que leva os desafios muito a sério. Mas não é apenas nos hobbies desportivos que Luís Rato, 50 anos, tenta alcançar metas difíceis. Uma das suas empresas transforma carrinhas em veículos de luxo para o transporte de cavalos de competição. É um dos maiores fornecedores deste género no mundo com carros espalhados pelos quatro cantos do planeta que partem da fábrica no Cartaxo. "Só neste ano vamos transformar cem carros no total". Luís é ainda um dos mentores da street food em Portugal, negócio que diz continuar a crescer.

"A pandemia veio ajudar a que se tenha mais apetência para comer na rua e por lojas pop-up." Tem ainda dois projetos de micrologística com bicicletas de carga. Caso para dizer que não consegue estar parado, quer nos negócios quer nas distâncias. Muito longas por sinal.

