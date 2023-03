Oficial. Grupo bancário UBS compra o Credit Suisse

O grupo bancário suíço UBS vai comprar o Credit Suisse, anunciou este domingo o presidente da Suíça, Alain Berset, considerando que esta é melhor forma de "restaurar a confiança".

A solução "não é apenas decisiva para a Suíça (...) mas para a estabilidade do sistema financeiro" mundial, afirmou Berset.

O Credit Suisse e o UBS podem obter apoio sob a forma de liquidez até 100 mil milhões de francos suíços (101 mil milhões de euros), anunciou hoje o banco central suíço.

"Nesta situação de excecional incerteza, a aquisição do Credit Suisse pelo UBS permitiu encontrar uma solução para garantir a estabilidade financeira e proteger a economia suíça", afirmou o banco central em comunicado, após ter sido anunciada oficialmente a compra.

As negociações que culminaram nesta operação, envolveram, além dos dois bancos, o governo suíço e o banco central.

O Credit Suisse atravessou uma semana de turbulência, tendo perdido mais de 25% do seu valor em bolsa.

Como parte do acordo, as partes concordaram com uma modificação da legislação para evitar que esta decisão de compra seja submetida a voto dos acionistas do UBS, segundo uma fonte do jornal, citada pela agência EFE.

De acordo com o Financial Times, o UBS aceitou duplicar o montante que inicialmente propusera, para ultrapassar as reservas colocadas pelo Credit Suisse e por um dos seus principais acionistas.

A transação avaliaria a ação do Credit Suisse a um preço de 50 cêntimos, em vez dos 25 inicialmente propostos, o que continua muito abaixo do valor das ações do baco no encerramento do mercado na sexta-feira (1,86 francos suíços).

O Credit Suisse registou nos últimos dias uma forte queda em bolsa, tendo encerrado na sexta-feira a perder 8%. Ao longo da semana acumulou uma descida de mais de 25%.

Notícia atualizada às 19.05.