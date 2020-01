Vasco Manuel da Silva Pereira, o novo presidente do conselho geral e de supervisão (CGS) do Crédito Agrícola (CA), era membro da comissão de ética do Banco de Portugal (BdP) desde 2017. Este é um dos casos de movimento de quadros entre o supervisor e o CA que "causa estranheza" a dois ex-auditores do grupo bancário. Alegam que a existência de "portas giratórias" entre supervisor e supervisionado pode ter gerado eventuais conflitos de interesses.

O chairman do CA tem como função fiscalizar a administração executiva do CA, que é presidida por Licínio Pereira. Vasco Pereira foi eleito, em maio de 2019, vice-presidente do CGS. Mas o nome proposto para presidente - António Varela, ex-administrador do BdP - não obteve a autorização do supervisor. Vasco Pereira assumiu o cargo. Vasco Pereira renunciou ao cargo na Comissão de Ética do BdP em setembro de 2019. Numa resposta por escrito ao Dinheiro Vivo explicou que "renunciou em setembro porque só nessa altura é que tomou posse como membro do Conselho Geral de Supervisão da Caixa Central (grupo CA)".