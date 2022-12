Tripulantes da TAP aprovam mais cinco dias de greve em janeiro

As greves na TAP estão para durar e o braço de ferro entre os tripulantes e a direção também. Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram, esta manhã, em assembleia-geral, a marcação de mais cinco dias de paralisação no próximo mês. Depois de darem luz verde à concretização do protesto já anunciado para esta semana, nos dias oito e nove de dezembro, os trabalhadores votaram positivamente a proposta da direção para realizar "um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro em datas definidas pela direção" e que serão comunicadas aos associados "24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve".

A assembleia-geral marcada para esta terça-feira, 6, tinha como propósito inicial avaliar as negociações com a TAP durante as últimas semanas, depois de ter sido enviado o pré-aviso de greve aprovado em novembro. Mas as conversações entre as duas partes não chegaram a bom porto e a TAP anunciou, a 21 de novembro, não ter conseguido chegar a um entendimento com os trabalhadores. "Apesar de todos os esforços da companhia para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo com o sindicato que representa estes profissionais, ainda que se tenha conseguido alcançar entendimentos sobre várias matérias", referiu a transportadora na altura.

