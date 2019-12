Há duas semanas, escrevi aqui sobre o repulsivo entendimento de jornalismo plasmado numa decisão do Tribunal Cível de Lisboa, um entendimento segundo o qual, entre outras aleivosias, notícias e títulos de notícias são "opiniões" e como tal "não se prestam a demonstração de veracidade". Não podia imaginar que três dias depois, a 10 de dezembro, três juízes do Supremo Tribunal de Justiça assinariam um acórdão no qual se estatui algo de semelhante, referindo o direito à expressão de opinião a propósito de uma série de notícias, versando suspeitas sobre o festival de cinema Fantasporto e seus organizadores, publicadas na revista Visão.