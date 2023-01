Trabalhadores da SIC marcam protesto contra proposta de aumentos salariais "insuficiente"

Os trabalhadores da SIC vão realizar, em 1 de fevereiro, um protesto silencioso nas instalações da empresa, por considerarem "injustos e insuficientes os aumentos salariais propostos" pela administração, reivindicando "aumentos salariais generalizados" no segundo semestre do ano.

De acordo com um comunicado da comissão de trabalhadores do canal de televisão, a que a agência Lusa teve acesso, os trabalhadores da SIC aprovaram em plenário, por maioria, a realização do protesto silencioso, que decorrerá em 01 de fevereiro, às 15h, nas instalações da empresa.

