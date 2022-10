Fundei a Didimo em 2016, após mais de 10 anos de trabalho no meu laboratório de investigação na Universidade do Porto. O meu objetivo era usar a tecnologia, especialmente de avatares e animação facial, para ajudar as pessoas a fazer ligações mais autênticas. Um dos projetos centrou-se em ajudar crianças com autismo a comunicarem melhor com os próprios pais. Ao ver a reação emocionada dos pais aos progressos obtidos, soube que tinha encontrado algo especial, com o potencial de tornar as comunicações mais humanas em espaços digitais.

A missão da Didimo foi, desde o primeiro dia, tornar o mundo digital mais humano. Queremos proporcionar a todos mais oportunidades de participarem no mundo digital de forma autêntica, tornar a experiência mais personalizada e remover barreiras à inclusão.

A Didimo consegue gerar humanos digitais, a partir de uma fotografia, de forma rápida e escalável, que são reconhecíveis e realistas. O nosso foco é fazer avatares reconhecíveis para que qualquer pessoa possa estar presente em espaços digitais, tal como no mundo real, e trazer autenticidade, integridade e compreensão às experiências nestes universos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com as nossas soluções é possível jogar contra os nossos ídolos desportivos num videojogo, experimentar roupa virtualmente e ver se esta se adapta ao nosso corpo, ou até dançar com os nossos amigos num concerto virtual. Esta tecnologia transforma a forma como as empresas se podem relacionar com as pessoas e como estas podem conviver umas com as outras.

O caminho até agora foi desafiante, principalmente porque estamos a construir uma tecnologia nova e a quebrar os limites do que é possível. Estamos concentrados na criação de gémeos digitais reconhecíveis e realistas de todos. Desenvolvemos um trabalho de excelência, mas o olho humano tem um talento excecional para avaliar a qualidade do realismo - e a tecnologia, por agora, pode não estar ao nível destas expectativas.

""Encontrar bom talento, angariar capital e obter tração no mercado é um desafio difícil."

Acredito, no entanto, que estamos na direção certa e que continuaremos constantemente a melhorar. Estamos sempre a encontrar formas de combinar ou de adaptar tecnologias para entregar um produto com a melhor qualidade, velocidade e desenvolvimento possível. O nosso objetivo é claro, mesmo que por vezes o caminho não o seja.

Para outras startups, gostaria de destacar a importância de dois pontos que foram cruciais para nós. Em primeiro lugar, o sucesso está enraizado na equipa. É fundamental rodearmo-nos de pessoas boas e que se revejam na missão do projeto da empresa. Aumentar o sentimento de pertença vai permitir que todos se envolvam na construção dos resultados - e levar tudo além do que sempre imaginamos. Contudo, também é importante ter uma missão e valores claros, pois são estes que vão encaminhar a equipa em momentos mais desafiantes, sem se perder ou falhar expectativas. Ser transparente, estar alinhado, tal como uma equipa deve estar, abrirá espaço para o sucesso.

Estamos a viver um momento difícil no ecossistema empreendedor. Encontrar bom talento, angariar capital e obter tração no mercado é um desafio difícil. Muitos dirão que somos loucos ou que não conseguiremos cumprir a nossa visão. Não os ouçam. Construir uma empresa dá muito trabalho. É fundamental encontrar quem nos ajude a seguir em frente, porque no final é altamente gratificante para quem está à altura do desafio.

Recentemente, a Didimo fechou uma ronda de investimento de série A. Foi uma longa jornada para construir o produto, criar a equipa e ganhar tração no mercado. Exigiu flexibilidade e resiliência e isto proporcionou-nos a oportunidade de elevar a nossa empresa ao próximo nível. Tivemos um momento de celebração e logo voltámos para continuar a implementar, afinar o nosso produto e planear o caminho para alcançar o que aí vem. Estamos sempre em "modo de aprendizagem" e a lutar até conseguirmos alcançar o que nos espera. É bom manter uma mentalidade de startup: ainda agora começámos.

Nova rubrica

Countdown to Web Summit 2022 é uma nova rubrica no Diário de Notícias, que antevê algumas das tendências que vão marcar o próximo encontro mundial de startups no final de outubro, em Lisboa. Até à semana do evento, estarão em análise as oportunidades e os desafios dos investidores, os exemplos inspiradores e as novidades que vão marcar a agenda dos empreendedores nacionais e mundiais. O palco passa por aqui, com a reflexão de especialistas numa nova série de artigos de opinião. O artigo hoje publicado tem a assinatura de Verónica Orvalho, CEO & founder Didimo, Inc.