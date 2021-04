Teletrabalho obrigatório é afinal em todo o país até 16 de maio. E depois vê-se

O governo vai manter o teletrabalho obrigatório, e sem necessidade de acordo, em todo o país até ao dia 16 de maio, ainda que o estado de emergência deixe de vigorar.

A clarificação é feita pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em resposta ao Dinheiro Vivo, depois de o primeiro-ministro ter indicado apenas esta quinta-feira, após reunião de Conselho de Ministros, que o teletrabalho obrigatório se mantém até ao final do ano.

A resposta do ministério explica que a opção recai, para já, em manter o teletrabalho obrigatório em todo o país por mais 15 dias, no quadro de legislação que voltará a estar em vigor com o fim do estado de emergência e que prevê que o governo determine áreas geográficas específicas de risco nas quais se plica a obrigatoriedade.

