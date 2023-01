Taxa de inflação homóloga recua para os 9,2% na zona euro em dezembro

A taxa de inflação homóloga recuou novamente em dezembro de 2022 para os 9,2% na zona euro, face aos 10,1% de novembro, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia, em dezembro, a inflação recuou pelo segundo mês consecutivo, após 17 meses a registar aumentos e valores recorde desde novembro de 2021.

A baixa deve-se principalmente a um recuo da taxa de inflação homóloga do setor da energia para os 25,7% em dezembro face aos 34,9% de novembro.

Considerando os restantes componentes do indicador, o da alimentação, álcool e tabaco registou uma taxa de inflação anual de 13,8% (13,6% em novembro), os bens industriais não energéticos de 6,4% (6,1%) e os serviços de 4,4% (4,2% em novembro).

Entre 19 países do euro (a Croácia só aderiu em 2023), a taxa de inflação homóloga -- medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) --, recuou em todos eles, com a mais alta a ser estimada na Letónia (20,7%) e a mais baixa em Espanha (5,6%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual estimada para dezembro é de 9,8%, face aos 10,2% de novembro.

O IHPC mede a inflação numa base comparável entre os países da UE, pelo que se apresentam os dados para estes países, bem como para o conjunto da área do euro e da UE.