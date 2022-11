Taxa de desemprego sobe para 5,8% no terceiro trimestre

A taxa de desemprego nacional subiu para 5,8% da população ativa no terceiro trimestre deste ano, apesar do verão fulgurante em muitas atividades, sobretudo no turismo.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "a taxa de desemprego foi estimada em 5,8%, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao do segundo trimestre de 2022", mas em todo o caso inferior em 0,3 p.p. face ao terceiro trimestre do ano passado.

Portugal tem assim 305,8 mil pessoas no desemprego, valor que representa um agravamento de 2,3% (mais 7 mil desempregados) em relação ao trimestre anterior, mas menos 4,1% (12,9 mil) relativamente ao homólogo, diz o INE.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia.