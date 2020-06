Taxa de desemprego baixou mas há menos pessoas a trabalhar

Em plena pandemia, a taxa de desemprego em Portugal parece não refletir a paragem da atividade económica e o aumento do número de desempregados inscritos nos centros de emprego.

"Em março de 2020, a taxa de desemprego situou-se em 6,2%, valor inferior ao do mês anterior em 0,2 pontos percentuais (p.p.), em 0,5 p.p. ao de três meses antes e em 0,3 p.p. ao do mesmo mês de 2019", refere o Instituto Nacional de Estatística no destaque publicado esta terça-feira, dia 02 de junho.

Mas esta aparente contradição pode estar associada a um efeito estatístico de base relacionado com a população empregada e população ativa, uma vez que a taxa de desemprego mede a relação entre o número de pessoas desempregadas e a população ativa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em atualização

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia