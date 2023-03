TAP com lucros de 65,6 milhões de euros em 2022

Christine Ourmieres-Widener deixa a TAP no final do mês, após ter sido despedida por justa causa pelo governo

Depois de ter apresentado o pior resultado de sempre em 2021, com um prejuízo histórico de 1.599,1 milhões de euros, a TAP conseguiu colocar as contas no verde um ano depois. A transportadora aérea reportou lucros de 65,6 milhões de euros em 2022, uma melhoria de 1 664,7 milhões de euros em relação ao ano anterior, informou esta terça-feira, 21, a transportadora aérea em comunicado.

Esta é a primeira vez em cinco anos que as contas da companhia são positivas -os últimos lucros datam de 2017.

A TAP antecipou, desta forma, em dois anos as metas definidas no plano de reestruturação da Comissão Europeia, que previa que a empresa pública só regressasse aos lucros em 2025, apontando um prejuízo de 54 milhões de euros para 2022.

"Durante o quarto trimestre de 2022 a TAP foi capaz de gerar as receitas trimestrais mais elevadas da sua história e uma rentabilidade recorde, apesar dos contínuos desafios operacionais. Durante o primeiro ano completo do Plano de Reestruturação, a TAP gerou um lucro operacional que é um recorde histórico para a empresa. A TAP gerou também um lucro líquido positivo muito forte, tendo em conta o seu nível de alavancagem", sublinha a CEO, Christine Ourimières Widener, que deixará o cargo já no final do mês.

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) recorrente foi positivo no acumulado do ano, totalizando 777,7 milhões de euros, que comparam com os -899 milhões de euros registados em 2021.

Também o resultado operacional, medido pelo EBIT, foi positivo, com 288,2 milhões de euros (-478 milhões de euros em 2021).

Já as receitas da companhia melhoraram 151% face a 2021, totalizando 3.485 milhões de euros. A maior fatia diz respeito às receitas dos passageiros, que subiram 187,9%, para 3.072,4 milhões de euros. Contas feitas, no ano passado a TAP transportou mais clientes, totalizando 13,8 milhões de passageiros (+136,1%), atingindo 81% dos níveis de 2019.

"O número de voos operados também aumentou significativamente em 74,9% o ano passado, atingindo 79% dos níveis pré-crise", acrescenta a empresa.

Custos operacionais disparam à boleia dos preços do combustível

Olhando para a fatura dos custos da companhia, as despesas com combustível triplicaram, atingindo 1 096,7 milhões de euros, representando um aumento de 756,2 milhões de euros. "Apesar de levar a um efeito positivo de 85,5 milhões de euros, o hedging só reduziu marginalmente o efeito do aumento dos preços do combustível, que só por si contribuiu com 458,4 milhões de euros para o aumento dos custos com combustível", justifica a transportadora.

Os custos operacionais com tráfego pesaram mais 87,8% nas contas da empresa bem como os gastos com materiais consumidos (+237%) e com a manutenção de aeronaves (+72,1%). Já as despesas com pessoal foram as que menos pesaram na fatura da TAP, tendo apenas subida 11,6%

