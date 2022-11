TAP apresenta lucros de 111,3 milhões de euros no terceiro trimestre

As contas da TAP no terceiro trimestre do ano passaram para o verde, com lucros de 111,3 milhões de euros entre julho e setembro, uma melhoria de 182,8% face aos prejuízos de 134,5 milhões de euros registados em igual período de 2021 acordo com o comunicado divulgado pela companhia esta quarta-feira, 02, junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado líquido dos primeiros nove meses do ano continua em terreno negativo mas as perdas caíram para 90,8 milhões de euros, uma recuperação de 85,5% comparativamente com o período homólogo (627,6 milhões de euros de prejuízos).

Já receitas da companhia totalizaram 2.440,1 milhões de euros nos entre janeiro e setembro, um disparo de 195,1% face aos primeiros nove meses de 2021. Olhando para o trimestre as receitas superam em 7,5% o pré-pandemia (1,1 milhões de euros). O aumento dos preços e do número de passageiros justificam esta recuperação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A TAP está a confirmar a solidez do seu desempenho no terceiro trimestre, com todas as métricas financeiras acima dos níveis pré-crise, apesar do aumento dos custos de combustível. A procura para o quarto trimestre mantém-se bastante forte, suportando as expectativas de um bom resultado acumulado até final do ano", refere a CEO Christine ​​​​​​​Ourmières-Widener.

Mais informação em Dinheiro Vivo