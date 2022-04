TAP: OE2022 confirma injeção de 990 milhões de euros

Os planos para a injeção de quase mil milhões de euros nos cofres da TAP em 2022 mantêm-se. A medida, já conhecida, não sofreu qualquer alteração na proposta inscrita no Orçamento do Estado para 2022, entregue esta quarta-feira, 13, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ao ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

"Em 2022, no âmbito do plano de reestruturação da TAP conforme aprovado pela Comissão Europeia, encontra-se previsto um apoio financeiro, por parte do Estado Português, de até 990 milhões de euros", lê-se no documento.

