TAP em risco de ser nacionalizada. Perder companhia seria "desastre económico"

A TAP está em risco de ser nacionalizada. O semanário Expresso noticia esta terça-feira que falhou o acordo entre o Estado e os acionistas privados por causa do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros à companhia aérea portuguesa. O Governo, para já, não confirma a informação. Mas lembra a importância da empresa para o país.

"Seria um desastre económico perder a TAP", salientou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, durante a audição parlamentar na comissão de Economia.

O ministro falou também sobre uma cláusula que permite a David Neeleman receber uma indemnização caso a companhia seja nacionalizada. Na segunda-feira, a TVI referiu que esta cláusula seria secreta, o que "é falso", no entender do governante.

Em resposta ao deputado do PSD Cristóvão Norte, o ministro que tutela a empresa defendeu que a companhia aérea é responsável por trazer "metade dos turistas que chegam a Portugal" por via aérea.

No primeiro trimestre, a transportadora aérea apresentou prejuízos de 395 milhões de euros, por causa da pandemia de covid-19, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. "[A] quebra de atividade verificada em março de 2020 em resultado da pandemia covid-19 impactou negativamente a performance da TAP no primeiro trimestre, compensando a boa performance observada nos primeiros dois meses do ano", justificou a empresa.

