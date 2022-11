TAP confirma que não irá devolver os 3,2 mil milhões de euros ao Estado

O ministro Pedro Nuno Santos já o tinha dito várias vezes e esta quarta-feira a administração da empresa confirmou. A TAP não irá devolver os 3,2 mil milhões de euros de ajudas do governo, emprestadas à empresa no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas, em 2021.

Questionado pelo Dinheiro Vivo sobre quando e como seria feita a devolução do montante cedido pelo Estado, o CFO da companhia esclareceu que esse cenário não está previsto no modelo do plano de reestruturação assinado entre a TAP e a Comissão Europeia.

"O nosso plano de reestruturação envolve injeções de capital, não é divida", respondeu Gonçalo Pires durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados trimestrais da TAP, durante esta manhã.

O responsável confirmou ainda que a última ajuda do Estado irá chegar até dezembro, num cheque de 990 milhões de euros, conforme previsto no plano e definido no Orçamento do Estado de 2022.

"A TAP está a pagar aos portugueses desde o primeiro dia em que foi salva. Em passageiros, nas exportações, nas compras que faz, no apoio que dá ao turismo do país", respondeu o Pedro Nuno Santos num debate sobre a privatização da companhia.

