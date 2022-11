TAP apresenta lucros. "Plano é bom e está a trazer resultados"

A presidente executiva da TAP defendeu esta quarta-feira, em Lisboa, que o plano estratégico da companhia "é bom e está a trazer bons resultados", no mesmo dia em que a transportadora anunciou os resultados no terceiro trimestre.

"O nosso plano [estratégico] é bom e é certo, estando a produzir resultados", considerou Christine Ourmières-Widener, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

A TAP registou no terceiro trimestre do ano um resultado líquido positivo de 111,3 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a companhia aérea à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota divulgada, a companhia aérea revelou que registou entre julho e setembro "um recorde histórico de receitas operacionais", que ascenderam aos 1,1 mil milhões de euros, "excedendo os níveis pré-crise em 7,5%", o que lhe permitiu alcançar "um desempenho financeiro sem precedentes".

Ourmières-Widener vincou que este resultado "foi muito bom", embora tenha reconhecido que "há muito a fazer".

Na mesma conferência, Gonçalo Pires da TAP precisou que a companhia está entre 12% a 13% abaixo da capacidade que tinha em 2019, antes da pandemia de covid-19.

"Voámos com 10 milhões de passageiros até setembro, abaixo dos 13 milhões com que a empresa voou no mesmo período", referiu, explicando que, "com menos capacidade" foi possível ter uma melhor receita.

Só no terceiro trimestre, a receita esteve 7% acima da verificada no mesmo período do ano passado.

No final de 2019, a empresa tinha cerca de 105 aviões, sendo que este ano opera com 96 aeronaves.

"Temos menos aviões, mas estão mais cheios e os preços são melhores", disse.

Resultado até setembro continua negativo face à dívida

O responsável financeiro da TAP, Gonçalo Pires, precisou esta quarta-feira, em Lisboa, que a transportadora continuou a apresentar prejuízo no acumulado até setembro face ao valor da dívida.

"Nos primeiros nove meses, o resultado continua a ser negativo, o que é resultado da nossa dívida", apontou Gonçalo Pires, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Contudo, entre janeiro e setembro, a companhia teve um prejuízo de 91 milhões de euros, quando, em 2019, antes da pandemia, tinha registado um lucro de 121 milhões de euros.

"A administração quer entregar uma TAP financeiramente sustentável e isso exige um trabalho de redução da dívida. Precisamos de tempo e de uma 'performance' positiva", assinalou.

TAP confirma intenção de mudar sede para Parque das Nações

A presidente executiva da TAP afirmou esta quarta-feira que a companhia tem intenção de mudar a sua sede para o Parque das Nações, mas ressalvou que os moldes em que tal vai ocorrer ainda estão a ser delineados.

"Sim, temos a intenção de fazer essa mudança. Agora, quando, como e qual a dimensão dessa mudança, ainda vamos comunicar", adiantou Christine Ourmières-Widener, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Instada, pelos jornalistas, a comentar as críticas que a companhia tem recebido face a esta decisão, Ourmières-Widener disse "ser difícil" entender comentários relativos a uma decisão que ainda está em construção.

"Quando comunicarmos [a decisão], e não há nenhuma pressa nisso", serão analisadas essas críticas. "Ainda é muito cedo, o projeto está em construção", notou.

TAP: Tarifa média subiu 23% até setembro

O responsável financeiro da TAP esclareceu esta quarta-feira que a tarifa média da companhia aérea subiu 23% até setembro, face ao período homólogo, impulsionada pelo preço dos combustíveis.

"Nos primeiros nove meses do ano, face ao mesmo período do ano passado, a tarifa média subiu 23%", afirmou Gonçalo Pires, em resposta aos jornalistas, em Lisboa.

De acordo com este responsável, a subida é justificada pelo "aumento brutal" do preço dos combustíveis.

Assim, conforme sublinhou, a TAP teve que rever os preços "para não perder dinheiro, cada vez que levanta voo".

No entanto, disse que a TAP "não está a fazer nada de especial" porque todas as companhias anunciaram aumentos.