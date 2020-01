TAP: Clientes que paguem com MB WAY ganham milhas extra

A TAP, companhia aérea de bandeira portuguesa, lançou esta terça-feira, 7 de janeiro, uma campanha no âmbito do programa TAP Miles&Go: os clientes comprarem bilhetes online, quer através do site da companhia quer da aplicação móvel, vão ganhar milhas extra.

"A partir desta terça-feira pagar com MB WAY significa acumular mais milhas. A companhia portuguesa está a oferecer 500 milhas extra a todos os clientes que utilizarem esta forma de pagamento na compra de bilhetes online através do site da ou da aplicação da TAP", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

"Esta campanha, em parceria com o MB WAY, permite aos Clientes TAP Miles&Go acumular milhas extra na compra das suas viagens. Para além das habituais milhas acumuladas ao viajar com a TAP, os clientes recebem agora mais 500 milhas sempre que selecionarem esta forma de pagamento, bastando para isso fazer login com a sua conta TAP Miles&Go no momento da reserva".

As milhas acumuladas pelos clientes da transportadora aérea podem ser trocados por descontos em viagens, upgrades e outros serviços da TAP.

Recorde de passageiros

No ano passado, a TAP voltou a quebrar um recorde no número de pessoas transportadas, tendo superado em 1,3 milhões o número de passageiros que voaram com as cores nacionais no período homólogo. O crescimento superou também a melhor expectativa da empresa que apontava para um aumento de 800 mil a um milhão de passageiros em 2019.

No total do ano, voaram com a TAP 17 milhões de pessoas, o que reflete um aumento de 8,2% face ao ano anterior, num ano em que a taxa de ocupação se fixou nos 80,1%, mostra uma nota enviada esta terça-feira às redações.

"Os indicadores de tráfego da TAP registaram uma evolução muito positiva nos últimos meses do ano, após um primeiro trimestre com sinais de abrandamento, o que permitiu encerrar 2019 com crescimento em todos os principais indicadores", nota a empresa.

A companhia aérea dá nota de que dezembro foi um mês fundamental para este crescimento, altura em que a companhia transportou 1,3 mil pessoas, mais 14% do que um ano antes. Foi "o melhor mês de dezembro de sempre" da história da transportadora.

"Este crescimento sustentado da TAP é possível pela total renovação da frota, aumento da oferta, diversificação de rotas e de mercados, com destaque para a consolidação da aposta na América do Norte, e pelas práticas comerciais cada vez mais competitivas", dá ainda nota a empresa.

O aumento do número de passageiros tem sido um fator fundamental para o aumento das receitas que, apesar dos resultados operacionais negativos, tem-se mantido a crescer.

Nos primeiros nove meses do ano, a TAP registou um crescimento homólogo de 6,1% da receita consolidada para um total de 1052 milhões de euros, mostram dados revelados em novembro.

O saldo financeiro dos nove meses, valores conhecidos nessa data, é, negativo em 111 milhões de euros, números que a companhia associa "essencialmente a variações cambiais sem impacto na tesouraria".