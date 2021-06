Talks Barreiro: conhece (bem) o Barreiro?

Talks Barreiro. Passado, presente e futuro de uma cidade com 500 anos

Através da Talks Barreiro é possível saber um pouco mais do passado, presente e futuro desta cidade que faz 500 anos de existência. Uma iniciativa que iniciativa que junta o Diário de Notícias e a Câmara Municipal do Barreiro e que tem por objetivo mostrar as várias valências desta cidade à beira-rio.

Para ver e ouvir, aqui, no Diário de Notícias.