Stranger Things ajuda a impulsionar lucros trimestrais da Netflix

Depois de um segundo trimestre abaixo das expectativas, o verão foi sinónimo de mais subscritores e um maior resultado líquido para a plataforma de streaming Netflix. No terceiro trimestre do ano, a empresa norte-americana captou mais 6,8 milhões de subscritores, dos quais 520 mil estão em solo americano, escreve o The New York Times.

