Startups têm 150 segundos para impressionar público e investidores

Nuno Pinto disfarça bem o nervosismo e a ansiedade. Falta hora e meia para apresentar a sua startup no palco principal da Web Summit. É no Altice Arena que este fazedor vai fazer o pitch da Coverflex, solução de seguros digital para as empresas e que também vai beneficiar os trabalhadores. São 150 segundos para impressionar público e investidores.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia