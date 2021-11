Sonae Sierra tem cinco projetos imobiliários para arrancar em 2022

A Sonae Sierra decidiu regressar ao negócio da promoção imobiliária, centrando a sua ação na Europa. E a aposta é forte. O plano é investir mil milhões de euros nos próximos cinco anos, em projetos que reúnam habitação, comércio e escritórios, num total de 300 mil metros quadrados de área de construção. O modelo do investimento assenta em parcerias, como sempre primou no desenvolvimento dos seus negócios. Em Portugal, estão já identificadas cinco oportunidades.

Para já, e dentro deste novo eixo estratégico, a Sonae Sierra vai arrancar no início do próximo ano com a construção da terceira torre do centro comercial Colombo, orçada em 100 milhões de euros, e que irá reforçar a componente de utilização mista do espaço. Pela mesma altura, irá também avançar com a expansão do shopping, num investimento de 40 milhões. Em carteira tem cinco projetos, a desenvolver entre Lisboa e Porto, que apresentam "grande potencial de concretização" e "já no próximo ano" deverão estar em condições para avançar, revelou ontem Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, à margem da apresentação da nova estratégia da empresa.

Como adiantou, alguns dos empreendimentos serão edificados em terrenos próprios junto a centros comerciais que integram o portfolio do grupo e outros implicam aquisição de espaço. O gestor, que não quis revelar mais pormenores sobre estas oportunidades em pipeline para o mercado nacional, tinha acabado de anunciar o desenvolvimento de um empreendimento residencial em Bucareste, cujo custo ronda os 22 milhões de euros. Este projeto na Roménia será construído próximo do centro comercial ParkLake, ativo que integra o portfolio da Sonae Sierra.

É este modelo que a empresa portuguesa quer implementar nos futuros projetos de promoção imobiliária. Segundo Fernando Guedes de Oliveira, a Sonae Sierra detém terrenos junto aos centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, NorteShopping e CascaiShopping, entre outros. E, como disse, há sempre a possibilidade de desenvolver projetos de raiz e permutar terrenos para conseguir capacidade de construção. Nesta área de negócio, o foco é desenvolver o que a empresa designou de "espaços urbanos sustentáveis".

A aposta na promoção imobiliária é um dos quatro eixos estratégicos que a Sonae Sierra definiu para o futuro. A empresa, reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento e gestão de centros comerciais, decidiu colocar um ponto final no que toca a investimentos em novos shoppings na Europa e iniciar um novo ciclo. O mercado de centros comerciais europeu "está maduro". "As oportunidades de continuar a crescer exclusivamente na indústria de centros comerciais são escassas", o que conduziu a empresa "a encontrar novas avenidas de crescimento", sublinhou no encontro com jornalistas Fernando Guedes de Oliveira. Como lembrou, o último centro comercial da Sonae Sierra na Europa foi inaugurado em 2016. "Já vínhamos a sentir dificuldades em crescer neste negócio", disse, assegurando que apesar deste enquadramento, a Sonae Sierra "não está a sair dos centros comerciais", que continuarão "a ser o negócio core".

A nova estratégia, que começou a ser delineada em 2019 e foi aprovada no final do ano passado, assenta em mais três pilares: expansão do negócio de gestão de fundos de investimento, reforço da área dos serviços imobiliários e preparação dos centros comerciais para as mudanças que se avizinham no futuro. No que toca à aposta aos fundos de investimento imobiliário, o objetivo estabelecido é chegar a 2025 com 10 mil milhões de ativos sob gestão. Como frisou Fernando Guedes de Oliveira, será necessário "fazer mais dois mil milhões em quatro anos", sendo que o crescimento destes veículos será fora do universo dos centros comerciais, podendo aportar carteiras de hotéis e/ou hospitais, entre outros.

No negócio de serviços, que estão sob a alçada da Reify, o plano é aumentar o portfolio de gestão de espaços comerciais de terceiros e entrar no segmento dos mercados alimentares urbanos. Neste capítulo, a Sonae Sierra já detém a concessão do Mercado do Bom Sucesso, no Porto, do Mercado Municipal de Braga e acabou de ganhar a concessão do Reggio Emília, em Itália.

Por fim, e voltando ao negócio core da empresa, a Sonae Sierra quer preparar os seus centros comerciais para o futuro, acompanhando as tendências de mudança dos consumidores e retalhistas. Para além do investimento já referido no Colombo, estão ainda em carteira intervenções noutros shoppings.

Sónia Santos Pereira é jornalista do Dinheiro Vivo