Sonae Sierra planeia início de trabalhos de expansão do Colombo para 2021

A Sonae Sierra, APG, Allianz e a Elo anunciaram a criação de uma joint venture para o setor imobiliário de retalho, chamada Sierra Prime, com valor de ativos de 1800 milhões de euros.

Nos planos da joint venture está a expansão do Colombo, em Lisboa, que aumentará em 10500 metros quadrados o centro comercial da capital. O projeto de expansão compreende ainda planos para a criação de uma torre de escritórios adjacente de 35 mil metros quadrados. Os planos para o Colombo eram já conhecidos: no ano passado, Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, indicava que a obra arrancaria ao longo de 2019.

Na informação enviada à CMVM, é feito um novo ponto de situação sobre as fases de expansão do Colombo - a empresa aponta agora que "trabalhos de expansão a começar em 2021 e última fase concluída em 2023". É referida ainda a "abertura de novas lojas de moda, uma praça de alimentação de última geração, uma nova zona de desporto e de moda e uma nova zona de luxo", virada para a área da moda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já no norte do país, no NorteShopping (Matosinhos), é indicado que está em curso a expansão de 14 mil metros quadrados do centro comercial. Também neste centro foram aumentadas as lojas da Zara e da Primark, com este espaço da retalhista irlandesa a transformar-se no mais espaçoso entre as lojas da empresa em Portugal, com 6700 metros quadrados.

Ainda no NorteShopping, é referido que será inaugurada a nova área de moda de luxo (Galleria), no outuno deste ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia