Simulador de IRS já permite ver se terá direito a reembolso

O recurso ao simulador que a plataforma ComparaJá acaba de lançar permite ao utilizador saber quanto é que irá pagar ou receber de IRS com a declaração que terá de entregar à Autoridade Tributária entre abril e junho.

"Desenvolvido em parceria com a página Mais Finanças, este simulador é totalmente gratuito para o utilizador e assume um cariz meramente pedagógico e informativo, dado que não existe, em nenhuma fase do processo, a obrigatoriedade de deixar algum contacto pessoa", explica a empresa em comunicado.

Para Filipe Matos, head of brand do ComparaJá, trata-se de uma "solução inovadora que não existe no mercado", com o objetivo de preencher "algumas lacunas" que considera existir no simulador do Portal das Finanças.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como principais características diferenciados Filipe Matos destaca que a nova ferramenta "não só permite a comparação acessível de valores (solteiro vs conjunto; jovem vs não jovem), como também estará disponível durante todo o ano".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia