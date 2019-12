Ao final do ano, os trabalhadores vão ter um reforço no rendimento líquido que varia entre 3,54 euros e um máximo de 35,78 euros, de acordo com as simulações efetuadas para o Dinheiro Vivo pela consultora EY, ainda antes de conhecia a versão final do documento.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia