Sérgio Silva, CEO do Vigent Group, é o vencedor do EY Entrepreneur of the Year 2023

Sérgio Silva, CEO do Vigent Group, também líder da Brasmar e da Metalogalva, venceu esta quinta-feira a 9º edição do EY Entrepreneur of the Year 2023, que reconhece a importância do empreendedorismo para o crescimento económico do país.

Sérgio Silva vai representar Portugal na grande final internacional, em Montecarlo, no Mónaco.

Diogo Mónica, cofundador da Anchorage Digital, Francisco Rodrigues, cofundador e CEO da PICadvanced, e João Magalhães, CEO e fundador da Code for All, também foram distinguidos com os Prémios Internacional, Inovação e Impacto Social, respetivamente.

Espírito empreendedor, desempenho financeiro, estratégia, impacto nacional e global, inovação e integridade pessoal pesaram na decisão do júri independente que presidido por António Horta Osório.

"O EY Entrepreneur Of The Year é um programa global e único que celebra, liga e apoia os empreendedores. Teve início em 1986, ano em que foi criado nos Estados Unidos e já percorreu mais de 60 países, e territórios, e 145 cidades em todo o mundo. Em Portugal esta é a 9.ª edição.