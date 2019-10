Montijo, Barreiro e Alcochete já recebem comida pela Uber

Montijo, Barreiro e Alcochete são os três novos concelhos em que dá para receber comida pela Uber. A aplicação Uber Eats chegou esta quarta-feira a novas localizações na margem sul do rio Tejo. Há 27 cidades portuguesas que já têm acesso a este serviço da plataforma norte-americana.

A entrega de comida de empresas como o McDonald"s, H3, Pizza Hut, KFC, Vitaminas, Wok to Walk, Pateo Cozinha Portuguesa, Steak n"Shake e Joshuas está garantida nos três concelhos, segundo a nota de imprensa. Mas dentro de cada um dos três novos concelhos com serviço da Uber Eats há opções mais particulares.

No Barreiro, será possível encomendar comida de restaurantes como o Fondue, Talho Central e À Portuguesa. Nesta cidade, estão abrangidas as freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena; Barreiro e Lavradio; Palhais e Coina; e Santo António da Charneca.

Quem mora no Montijo poderá encomendar refeições do Café Havanesa, da Pizzaria Kitsch e do La Piazza. No Montijo, este serviço vai chegar às freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia; Canha; Montijo e Afonsoeiro; União das Freguesias de Pegões; e Sarilhos Grandes. Em Alcochete, haverá opções como Joana Come, Tapa e Al"Kawa Sushi Bar.

O serviço Uber Eats está disponível em mais 2500 restaurantes de 27 concelhos em Portugal, entre o meio-dia e a meia-noite. A comida é entregue, em média, menos de meia-hora depois do pedido de encomenda.

Esta solução da plataforma norte-americana está disponível nos concelhos de Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Almada, Seixal, Sintra, Coimbra, Braga, Setúbal, Faro, Olhão, Loulé, Quarteira, Albufeira, Aveiro, Évora, Guimarães, Portimão, Lagos, Famalicão, Barreiro e Montijo.

