Segurança Social quer saber o que fazem familiares de funcionários

Mais de oito mil funcionários da Segurança Social passam este ano a ter de declarar atividades profissionais e de tempos livres de cônjuges, pais, avós, filhos e netos que considerem poder representar conflito de interesses, noticia o Jornal de Negócios.

Segundo o jornal, a declaração é de preenchimento obrigatório e surge com a revisão do Código de Ética e Conduta do Instituto de Segurança Social (ISS) e a situação levanta dúvidas ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap).

