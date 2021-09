"Se queres ir depressa, vai sozinho. Se queres ir longe, leva companhia. É um guia para mim"

A sua virtude preferida?

Persistência, no sentido mais positivo, de quem tem foco, perseverança e firmeza no que acredita.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Honradez, como sinónimo de integridade de carácter.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Pragmatismo. Sem prejuízo da sensibilidade feminina, são, em geral, mais focadas, não se perdendo nos detalhes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

A sinceridade e a boa disposição.

O seu principal defeito?

Obstinação. Há quem lhe chame teimosia.

A sua ocupação preferida?

Fotografia. Uma paixão que não se esgota e já me levou com o maior entusiasmo a mais de 70 países.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Estar rodeado pela família e amigos, sem ter de pensar no omnipresente trabalho.

Um desgosto?

A morte do meu pai.

O que é que gostaria de ser?

Gostaria de ter sido fotógrafo de publicidade. Associando criatividade, viagens e conhecer diferentes culturas.

Em que país gostaria de viver?

Portugal.

A cor preferida?

Verde. Já que não pergunta o clube...

A flor de que gosta?

Rosa. A minha mãe cultiva-as como ninguém.

O pássaro que prefere?

Atobá-do-cabo, que já fotografei em África. Uma ave que atinge até 120km/h, quando mergulha para pescar. Para além da sua beleza, aprecio a velocidade.

O autor preferido em prosa?

Eça de Queiroz. Pela atualidade do que este diplomata e romancista escreveu já no século XIX.

Poetas preferidos?

Sem dúvida, um nome: Camões.

O seu herói da ficção?

Lucky Luke, que vem das minhas preferências de infância. Disparando mais rápido do que a própria sombra, é uma boa metáfora e inspiração para os dias que correm, sobretudo nas tecnologias da informação.

Heroína favorita na ficção?

Lara Croft. A personagem feminina que contraria estereótipos, para além de sintetizar beleza e inteligência num mundo predominantemente masculino.

Os heróis da vida real?

Dois: o meu pai e D. Nuno Álvares Pereira, de quem sou conterrâneo.

As heroínas históricas?

Destaco uma da história recente do país e que, cada vez mais, admiro: Maria de Lourdes Pintasilgo. A única mulher que, até hoje, desempenhou a função de primeiro-ministro de Portugal. Um vulto maior da democracia.

Os pintores preferidos?

Túlio Vitorino, vulto maior do naturalismo português, nascido, como eu, em Cernache do Bonjardim, e o excecional surrealista Salvador Dalí.

Compositores preferidos?

Vivaldi e Wagner. Para momentos distintos, fazem sempre parte da minha playlist.

Os seus nomes preferidos?

Afonso, Pedro, António e Catarina.

O que detesta acima de tudo?

Falsidade. Uma palavra que diz tudo.

A personagem histórica que mais despreza?

Judas. Sinónimo de traidor. Aquele que entrega Jesus a troco de umas moedas de prata.

O feito militar que mais admira?

Batalha de Aljubarrota. Em 1385, sob o comando de Nuno Álvares Pereira, o exército português derrota os invasores castelhanos e garante, até hoje, a independência de Portugal.

O dom da natureza que gostaria de ter?

O mesmo do renascentista Leonardo Da Vinci: voar. Provavelmente, o dom mais cobiçado de sempre pelo homem.

Como gostaria de morrer?

Em paz comigo e com todos os que conheço, a dormir, num safari África.

Estado de espírito atual?

Preocupado (mas confiante, como sempre!).

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Aqueles que são cometidos no limite do conhecimento, do esforço e da dedicação.

A sua divisa?

"Se queres ir depressa, vai sozinho. Se queres ir longe, leva companhia." Um provérbio africano, já lugar-comum, mas que, para mim, continua a ser um guia.