Se o MP acusar uma escolha tão pessoal de Medina, fica em causa o seu juízo político e terá de sair

Jurista, professor universitário e ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional no governo de Pedro Passos Coelho, Miguel Poiares Maduro é licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa e doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, onde dá aulas, além da Católica. Coordenador do projeto de revisão constitucional do PSD, é membro do Conselho Económico e Social (CES) e vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) e tem defendido mais escrutínio para aumentar a credibilidade no governo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia