Santos Silva quer ingleses a visitarem Portugal sem passar por Lisboa

Turismo no Algarve vai ter "graves prejuízos" com decisão britânica

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quer que os ingleses visitem Portugal mas sem passarem pela região de Lisboa. O número 3 do Governo já está a estudar alternativas à decisão do Governo britânico, que manteve a quarentena obrigatória aos turistas que regressem de Portugal depois de passarem férias.

"Se a preocupação é [o surto de] Lisboa, vamos trabalhar com os britânicos para mostrar que o Algarve não representa qualquer descontrolo", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista ao Jornal da Tarde da RTP1. Além disso, Santos Silva garante que vai manter trabalho diplomático "intenso" para reverter a "decisão absurda" do Governo de Boris Johnson.

Este sábado, o Embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Sainty, justificou, através da rede social Twitter, que a manutenção da quarentena obrigatória para os britânicos que regressem de solo português deve-se ao surto na região da Grande Lisboa, e que levou à imposição do dever cívico de recolhimento em 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Odivelas, Amadora, Loures e Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para Portugal Continental, além da imposição de quarentena de 14 dias no regresso ao Reino Unido, não são recomendadas as viagens não essenciais. Para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, deixam de ser desaconselhadas as viagens, o que é importante para efeitos de cobertura de seguro.

Esta exclusão de Portugal Continental é um rude golpe para o setor turístico português, nomeadamente para regiões como o Algarve, fortemente dependente dos visitantes britânicos. Em 2019, o sul do país acolheu mais de cinco milhões de hóspedes, o que representou quase 21 milhões de dormidas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia