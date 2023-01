O Santander implementa mais medidas de apoio para os seus colaboradores, atribuindo um aumento salarial a todos os colaboradores de 4% sobre as rubricas de Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "retribuição base" e "diuturnidades", segundo comunicado.

Em outubro de 2022, o Santander implementou um conjunto de medidas para ajudar a minimizar o impacto da inflação, incluindo um pagamento extraordinário de 750€ aos colaboradores com salários anuais até 30.000€.

O banco pretende reconhecer e compensar ainda mais os "colaboradores pelo seu contributo para os resultados atingidos pelo Banco, particularmente na atual e complexa conjuntura económica", diz comunicado enviado a que DN teve acesso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em janeiro de 2023, vai ser atribuído e processado um aumento salarial a todos os Colaboradores de 4% sobre as rubricas ACT "retribuição base" e "diuturnidades".

O Santander vai também fazer aumentos previstos nas Promoções Obrigatórias por Mérito que representam uma alteração de nível ACT a 208 colaboradores e um incremento de 6,9% no seu vencimento médio. O objetivo é subir para o nível 7 todos os colaboradores "que se encontram abaixo desse nível, passando a ser este o nível mínimo salarial no Banco a partir de 2023".

"Independentemente do nível ACT de cada colaborador, iremos também rever em alta o salário mínimo no Banco para 1400€ mensais, fixando este, assim, 84% acima do salário mínimo nacional e bem acima do salário médio nacional", diz comunicado.

O Santander pretende que os colaboradores sintam "o reconhecimento pelo seu esforço durante o ano que agora terminou, o Banco irá também processar até final de fevereiro o pagamento da compensação variável referente a 2022".

"Com este conjunto abrangente de medidas, que incorporam o aumento de remunerações e melhoria nos benefícios adicionais disponibilizados aos Colaboradores, reconhecemos o contributo do trabalho, esforço e dedicação de uma grande equipa para os resultados que conseguimos", acrescenta comunicado.