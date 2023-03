Salários na Função Pública sobem pelo menos mais três euros com retroativos a janeiro

O governo está a desenhar uma proposta de revisão dos aumentos salariais atribuídos este ano à Função Pública, no sentido de os adequar à inflação média anual, sem habitação, verificada em 2022, de 7,8%, superior em 0,4 pontos percentuais aos 7,4% usados pelo executivo para atualizar os ordenados, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento. Segundo as contas do Dinheiro Vivo, isto significa que os trabalhadores do Estado poderão receber pelo menos mais três euros por mês. A medida terá efeitos retroativos a janeiro de 2023.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia