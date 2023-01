Salários devem aumentar acentuadamente para conter a inflação, prevê o BCE

A zona euro pode esperar um crescimento "muito forte" dos salários nos próximos meses, à medida que os salários alcançam a inflação galopante, previu o Banco Central Europeu esta segunda-feira.

"Espera-se que o crescimento salarial nos próximos trimestres seja muito forte em comparação com os padrões históricos", escreveu o BCE no seu boletim mensal.

Os autores previram "algum catch-up entre salários e altas taxas de inflação" experimentado desde 2021, na sequência da pandemia de Covid-19.

"Mercados de trabalho robustos" ao lado de "aumentos nos salários mínimos nacionais" e "sindicatos a exigir aumentos salariais mais altos" também devem exercer pressão ascendente sobre os salários.

Em dezembro, a inflação na zona do euro caiu abaixo dos 10%,

No entanto, o relatório explica que "os salários reais estão substancialmente mais baixos do que antes da pandemia" em 2019 porque a inflação corroeu o poder de consumo, com a taxa de crescimento salarial anual para o segundo trimestre de 2022 na zona euro em -5,2%.

O setor de serviços, que enfrenta "grave escassez de mão-de-obra", contrariou essa tendência, com salários "acima dos níveis pré-pandémicos".

Espera-se que os sindicatos pressionem por aumentos salariais "especialmente em setores com salários mais baixos".

Na Alemanha, o sindicato Verdi exigiu um aumento de 15% nos salários dos cerca de 160.000 funcionários da gigante dos correios Deutsche Post e de 10,5% dos 2,5 milhões de funcionários federais, estaduais e municipais.

O mercado de trabalho saudável parece destinado a orientar novos aumentos salariais, apesar de uma provável desaceleração do crescimento económico.

Em dezembro, o BCE previu que os salários subiriam 5,2% em 2023, depois de já terem crescido 4,5% em 2022.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, previu que os aumentos salariais não levariam a uma "espiral preço-salário".

A longo prazo, o BCE indicou que o crescimento dos salários enfrentaria mais barreiras, nomeadamente "a desaceleração económica esperada na zona euro e a incerteza sobre as perspectivas económicas" devido em parte à guerra em curso na Ucrânia.