Saiba qual é o Carro do Ano em Portugal

Peugeot 308 - Carro do Ano 2022 e Híbrido Plug-in do Ano

Os eleitos foram anunciados esta noite, numa gala em Lisboa e o Peugeot 308 é o grande vencedor da 39.ª edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal, conquistando não só o título principal, como conseguindo ainda a eleição como Híbrido Plug-in do Ano.

A terceira geração do compacto da marca francesa - o modelo que mais vende em toda a gama da Peugeot -, lançada no início deste ano em Portugal, cresceu em dimensões, ganhou mais espaço interior e maior agressividade nas linhas. Com uma gama completa, o 308 está disponível em versões híbridas plug-in e, a partir do próximo ano, vai contar com uma variante 100% elétrica.

Na última ronda de votação, que colocou frente a frente os sete finalistas, o Peugeot 308 reuniu a maioria dos votos dos 20 jurados e derrotou os outros seis concorrentes: Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Škoda Enyaq e Toyota Yaris Cross

Esta 39.ª edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal veio confirmar as novas tendências do mercado português, com uma maioria de modelos elétricos, híbridos clássicos ou híbridos plug-in entre os 34 modelos a concurso. Na lista dos finalistas, por exemplo, 4 em 7 modelos eram 100% elétricos.

Essa viragem no mercado foi notória nas diferentes classes a concurso, com modelos "electrificados" a vencerem na maioria das categorias:

Citadino do Ano - Hyundai Bayon

Elétrico do Ano - Kia EV6

Híbrido do Ano - Toyota Yaris Cross

Desportivo do Ano - Peugeot 508 PSE

Híbrido Plug-in do Ano - Peugeot 308 Hybrid

Familiar do Ano - Škoda Enyaq IV 80

Grande SUV do Ano - Kia Sorento PHEV

SUV Compacto do Ano - Nissan Qashqai MHEV



Nesta edição, a organização voltou a colocar à votação do júri um conjunto de dispositivos inovadores e de tecnologias avançadas, que tenham como principal objectivo beneficiar diretamente a condução e a segurança.

Entre as propostas selecionadas, o projecto "V2X", da Bosch Car Multimedia, reuniu o maior número de votos e conquistou o Prémio Tecnologia e Inovação. O "Vehicle to X Communication" ("V2X") é um dos cinco vectores do projeto "Easy Ride" desenvolvido pela Bosch Car Multimédia, em Braga.

Trata-se de um projeto focado nas várias vertentes da condução autónoma, em que o veículo terá um cockpit inteligente de maneira a proporcionar uma viagem personalizada ao ocupante, tendo, ao mesmo tempo, noção do estado do próprio automóvel e do que o rodeia, como o ambiente, outros veículos autónomos, veículos de duas rodas, peões, entre outros. A informação é obtida através de múltiplos sensores e o objetivo principal é conseguir níveis de conectividade que permitam avançar para uma condução autónoma segura e reduzir, quase a zero, o número de fatalidades e feridos em acidentes rodoviários.

Por último, Miguel Sanches, VP de Operações da Volkswagen Brasil e América do Sul foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano. Miguel Sanches esteve seis anos na liderança da Autoeuropa, onde foi o principal responsável pelo arranque da produção do T-Roc. Tendo sido o responsável máximo pela fábrica de Palmela do Grupo Volkswagen, Miguel Sanches rumou ao Brasil no final de 2021, depois de um período de profunda adaptação daquela unidade aos tempos da pandemia e dos confinamentos.

