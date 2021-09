Ronaldo rende mais de 3 milhões de euros/hora em camisolas

Filas intermináveis em Old Trafford e uma certeza: pelo menos no Manchester United, a teoria de que os jogadores se pagam em camisolas vendidas torna-se realidade. Com os fãs enlouquecidos pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao clube, em apenas 12 horas venderam-se camisolas suficientes com o número 7 para garantir ao clube um quarto do valor que vai pagar pelo jogador português.

Foram 38 milhões de euros em T-shirts de Ronaldo vendidas, a um preço unitário de 70 euros, dos quais o clube recebe 7%, sendo o restante valor distribuído entre a marca, patrocinadores, etc.

